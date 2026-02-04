«The Housemaid» في دور العرض السعودية

يبدأ عرض الفيلم الأمريكي «The Housemaid» بدور العرض في السعودية ومصر بعد نجاحه في أكثر من 50 دولة حول العالم، إذ بلغت إيراداته ما يقرب من 350 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

وعن اختياره تحويله من رواية تحمل نفس الاسم للمؤلفة فريدا ماكفادن إلى فيلم، قال بول فيج، مخرج الفيلم، بحسب بيان للجهات المنتجة: «إن الفريق أعطى اهتمامًا خاصًا في كيفية تحويل الحبكة والشخصيات بشكل يحافظ على روح العمل دون جعله نسخة طبق الأصل من الرواية فقد أضاف لمساته البصرية والإخراجية لزيادة الدراما داخل الأحداث».

واختيار بول فيج، المعروف بأعماله الكوميدية مثل «Bridesmaids»، التوجه نحو الإثارة النفسية في هذا الفيلم، أثار اهتمام النقاد والمشاهدين بنقلة أسلوبه الفني، وحصل الفيلم على استقبال نقدي إيجابي، حيث تشير إلى أنَّ الفيلم إعادة ممتعة لأفلام الإثارة المعاصرة مع أداء قوي من النجوم، وثمَّن النقاد أداء أماندا سيفريد وسيدني سويني وأيضًا بجذب الفيلم للجمهور حتى لو لم يقرأ الرواية، كما توازن بين الإثارة والكوميديا الداكنة.

وعن اختياره سيدني سويني وأماندا سيفريد وبقية فريق التمثيل، ذكر فيج: «إنَّ هؤلاء الممثلين استطاعوا تقديم الأدوار بشكل جاد وعميق في نفس الوقت، حتى في أقصى اللحظات الدرامية».

وحول الاختلافات بين نهاية الرواية ونهاية الفيلم، أوضح أنَّ بعض التغييرات كانت مقصودة لتكون أكثر درامية وحماسة على الشاشة، خاصة في المواجهات النهائية بين الشخصيات الرئيسة، بحيث تعطي الفيلم طاقة أسرع وتفاعلًا أكبر مع الجمهور السينمائي.

فيلم «The Housemaid» بطولة سيدني سويني، أماندا سايفريد، نين وينشستر، براندون سكلينار، بيتر كولاندرو، وميكيلي موروني، وإخراج بول فيج، وتأليف ريبيكا سوننشاين، وإنتاج Lionsgate، وMedia Capital Technologies، وHidden Picturesو Pretty Dangerous Pictures.