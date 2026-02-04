حمد الله يتعافى.. ويطوي غياب 42 يوما

استعاد فريق الشباب الأول لكرة القدم جهود مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، حسبما أفاد النادي العاصمي، الأربعاء.

والتحق المهاجم، البالغ 35 عامًا، بالتدريبات الجماعية عقب إكماله البرنامج العلاجي والتأهيلي إثر تعرُّضه لإصابةٍ في العضلة الخلفية خلال مباراة الريان، 23 ديسمبر الماضي، ضمن دور مجموعات دوري أبطال الخليج.

وتسبَّبت الإصابة في غياب حمد الله عن قيادة هجوم «الليوث» في عشر مبارياتٍ بدوري روشن، خلال 42 يومًا، علمًا أنه لم يشارك سوى في أربع مبارياتٍ من أصل 19 خاضها الفريق في الدوري الموسم الجاري.

وتُشكِّل عودة المغربي دفعةً مهمةً للفريق الشبابي الذي تنتظره مباراة ردِّ اعتبارٍ أمام الخلود، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 21.

ويلتقي الشباب والخلود على وقع مباراتهما التي خسرها «الليوث» 1ـ2 في الدور الأول من الدوري.

ويحتل الفريق العاصمي المركز الـ 13 برصيد 19 نقطةً، بينما يملك الخلود 16 نقطةً في المركز الـ 14 قبل مباراتهما على ملعب نادي الحزم في الرس.