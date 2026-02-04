17 رمضان.. ديربي الأهلي والاتحاد

حدَّدت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين 6 مارس المقبل الموافق 17 رمضان موعدًا لمباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في قمة الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، حسبما كشف عنه الموقع الرسمي للرابطة، الأربعاء.

وتجرى موقعة ديربي جدة في تمام الـ10:00 مساءً على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

يأتي ذلك ضمن الروزنامة التي اعتمدتها الرابطة لمباريات سبع جولات بداية من الـ 23 حتى الـ 29، إضافة إلى مواجهات الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري في نسخته الجارية.

وأوضحت الرابطة أنَّ جدول هذه المباريات تم إعداده بعد دراسة شاملة لعدد من العوامل التنظيمية والتشغيلية، شملت جاهزية الملاعب وأعمال الصيانة الدورية، إلى جانب مراعاة مشاركات الأندية السعودية في البطولات الخارجية، بما يضمن سلامة التنظيم، وعدالة المنافسة، وتقديم تجربة جماهيرية متوازنة.

وأشارت الرابطة إلى أنه تم تحديد مواعيد مباريات الجولة العاشرة المؤجلة سابقًا خلال الفترة من 23 حتى 25 فبراير الجاري، بين الجولتين الـ23 والـ24، على أن تُلعب جميع المباريات خلال شهر رمضان المبارك عند الـ 10:00 مساءً.

وفي إطار الترتيبات الخاصة بالملاعب، ذكرت الرابطة أنَّ المباريات التي تُلعب على أرض فريقي الأهلي والاتحاد في الجولات «23 و24 و28 و29» ستجرى على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، نظرًا لأعمال الصيانة الدورية في ملعب الإنماء، استعدادًا لاستضافة بقية مباريات الموسم والفعاليات الرياضية المدرجة ضمن الروزنامة.

وبشأن الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، اعتمدت إدارة المسابقات موعد مباريات الجولة الـ29 في 7 أبريل المقبل، تحسّبًا لاحتمالية تأهل الأندية إلى الأدوار النهائية من البطولة، على أن يُعاد النظر في ذلك حال عدم تأهل أيٍ منها، مضيفة أنه بناءً على نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة فإنه قد يتم تعديل موعد انطلاق مباراة الهلال والنجمة ضمن الجولة الـ25، المقررة في 5 مارس المقبل لتلعب في السادس من الشهر ذاته، وذلك التزامًا بالحد الأدنى لأيام الراحة المعتمدة.

وأوضحت الرابطة أنَّ هذه الخطوات تأتي تأكيدًا على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأندية والبطولات والجهات ذات العلاقة، بما يضمن عدالة المنافسة، ويسهم في تقديم تجربة رياضية متكاملة تعزز من مكانة دوري روشن السعودي ضمن مصاف الدوريات العالمية.