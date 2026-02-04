يايسله.. سيد قمة العشرين

تفوق الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، والألماني يايسله، مدرب فريق الأهلي، على مدربي الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، على الرغم من خروجهما متعادلين في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة.

قدم المدربان مباراة تكتيكية ظهر فيها اللاعبون بشكل مثالي، ودون أخطاء، تسبب ذلك في ندرة الهجمات على المرميين، وقلة التسديدات المباشرة.

ويرجح المدرب السعودي بندر الجعيثن كفة يايسله على إنزاجي، لأنه كان أكثر انضباطية، حسب تعبيره، وفي هذا الصدد قال: «أكثر ما أعجبني انضباطية يايسله، وقراءته المباراة بشكل جيد، من خلال الاعتماد على الضغط العالي، الذي كان له دور كبير في عدم إيصال الكرات للمناطق الأمامية الهلالية، وكان الهلال يعتمد على الكرات الطويلة وفي هذه الجزئية نجح المدرب الألماني في تحييدها بشكل كبير».

وأضاف: «الأهلي كان أكثر انضباطًا في كيفية التعامل مع المباراة، وعرف كيف يقتل خطورة الهلال، لهذا لم يظهر نيفيش وسافيتش بمستواهما المعهود وهما من يشكلان الفارق في الهلال بسبب تكتيك يايسله، الذي له تفوق على إنزاجي، لأنه درسه بشكل أفضل، فلم تكن هناك فرص خطيرة للهلال».

ويؤكد الجعيثن على أن إنزاجي أيضًا قدم مباراة تكتيكية عالية، ولكن إمكانات الهلال الأقوى هي من ترجح كفة يايسله، الذي كان يملك لاعبين أقل جودة، ويلعب خارج الديار.

تكشف خريطة، وفقًا للجعيثن، الزخم الهجومي للمباراة عن تفوق طفيف ليايسله، في منتصف الشوط الأول، واللحظات الأخيرة من المباراة، وسط تفوق هلالي في بداية الشوطين، ونهاية الشوط الأول، ولكن في كلا الحالتين، بفرص نادرة.

رقميًا، غاب الهلال والأهلي عن أفضلية الأرقام، فتفوق الشباب في معدل الأداء على باقي الفرق، ونيوم في الاستحواذ، والقادسية في عدد التمريرات، والاتحاد في دقتها، فيما كان الشباب ومعه الفتح والاتفاق والقادسية الأكثر فرصًا، ونيوم في توقع الأهداف، وكانت تغييرات الشباب الأكثر فعالية.