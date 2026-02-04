بارالمبية غرب آسيا.. 45 ميدالية.. و20 ذهبية سعودية

رفع فريق السعودية المشارك في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة، التي تستضيفها مسقط العاصمة العمانية، الرصيد السعودي من الميداليات إلى 45 ميدالية متنوعة «20 ذهبية، 17 فضية، 8 برونزيات»، عقب تحقيق الريشة الطائرة وألعاب القوى 24 ميدالية «11 ذهبة، 8 فضيات، 5 برونزيات» في منافسات، الأربعاء.

وجاءت أولى الميداليات، بواسطة لاعبي ولاعبات أم الألعاب، الذين حققوا 18 ميدالية متنوعة «8 ذهبيات، 7 فضيات، 3 برونزيات».

وانتزع العداء علي النخلي ذهبية سباق 200م T37 بزمن 24.43 ثانية، تاركًا لزميله العداء ثامر الزهراني الميدالية البرونزية بزمن 25.69 ثانية، وخطف العداء نور الصناع ذهبية سباق 200م T44 بزمن 24.90 ثانية، تاركًا الفضية لزميله جواد العلوي بزمن 25.92 ثانية، وانتزع العداء البراء القرني ذهبية سباق 1500م T54 بزمن 04.48.82 دقيقة وحقق زميله صالح السويلم الميدالية الفضية بزمن 04.49.11 دقيقة، ونال العداء محمد اليامي فضية سباق 200م T11 بزمن 27.25 ثانية، فيما حقق العداء جمعان الزهراني فضية سباق 200م T54 بزمن 27.48 ثانية، وحصل الرامي حيدر سلامي على ذهبية رمي الرمح F57 بمسافه 30.85م، فيما حقق الرامي زياد ال خريب برونزية رمي القرص F11 بمسافة 29.82م، وخطف العداء عبد الرحمن القرشي ذهبية سباق 200م T53 بزمن 29.72 ثانية، وحقق العداء البراء القرني ذهبية سباق 800 م T54 بزمن 2.18.02دقيقة، ونال الرامي هاني النخلي ذهبية رمي الرمح F33 بمسافة 20.20م، وحقق العداء فهد التركي فضية 200م T53 بزمن 31.42 ثانية، ونالت الرامية هديل الثويعي ذهبية رمي القرص F34 بمسافه 14.63م، وبرونزية رمي الرمح F34 بمسافه 11.84م، ونالت العداءة رباب السيهاتي فضية سباق 200م T11 بزمن 39.04 ثانية.

واختتم فريق السعودية للريشة الطائرة مشاركته بتحقيق 7 ميداليات بواسطة محمد العلي الذي نال ذهبية منافسات الفردي SL4، وحصول يونس الصبحي على ذهبيتي منافسات الفردي SH6، والزوجي المختلط SH6، وحصل مهدي المكينة على فضية منافسات فردي كراسي، وحقق الزوجي ماجد الصحفي ومحمد العلي فضية زوجي وقوف، فيما حقق الزوجي مهدي المكينة وعصام بعيطي برونزية زوجي كراسي، ونال عصام بعيطي برونزية فردي كراسي.