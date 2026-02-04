لمسات أخيرة

وضع فريق الأهلي الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة على خططه الفنية خلال حصةٍ تدريبيةٍ، جرت على ملعبه، الأربعاء، استعدادًا للقاء الحزم، الخميس، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - الأهلي)