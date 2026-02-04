آل الشيخ يعيد سبيد إلى الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، انضمام المؤثِّر العالمي الأمريكي سبيد إلى قائمة المشاركين في بطولة Fanatics Flag Football Classic التي يستضيفها موسم الرياض.

ويأتي ظهور سبيد ضمن مجموعةٍ من الأسماء العالمية المشاركة في الحدث، يتقدمها النجم الكوميدي كيفن هارت الذي يتولَّى مهمة استضافة البطولة، إضافةً إلى مغني الراب العالمي ترافيس سكوت الذي يحيي حفلًا موسيقيًّا، يسبق المباراة الرئيسة، فيما يشارك الكوميدي العالمي دروسكي بأسلوبه المعروف في التعليق على مجريات الحدث.

ويعود الحضور الأخير للمؤثر العالمي سبيد في الرياض إلى 18 أكتوبر عندما ارتدى قميص فريق النصر الأول لكرة القدم، وشاهد مواجهة الفريق أمام الفتح على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، التي فاز فيها النصر 5ـ1.

ويواصل موسم الرياض تعزيز حضوره عبر استقطاب شخصياتٍ عالميةٍ من مجالات الرياضة والترفيه، ضمن سلسلة فعالياتٍ دوليةٍ، تستهدف تقديم تجاربَ استثنائيةً للجمهور، وترسيخ مكانة الرياض بوصفها وجهةً رئيسةً للفعاليات الكبرى.