رونالدو يعلّق قرار المشاركة

أكد لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، علَّق مشاركته في مواجهة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة 21 من دوري روشن السعودي.

وذكر المصدر ذاته، أن النجم البرتغالي خاض التدريبات، إلى جانب الفرنسي كينجسلي كومان، لكنَّ «الدون» لم يُخبر الجهاز الفني، بقيادة مواطنه جورجي جيسوس، بقرار مشاركته من عدمها بعد.

وفي السياق نفسه، شارك الدولي السعودي عبد الله الحمدان في تدريبات فريقه الجديد، لكنْ، وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، لم يمنح الاتحاد السعودي موافقته الرسمية على تسجيل اللاعب في كشوفات الأصفر العاصمي.

وتغيّب رونالدو عن مباراة فريقه الماضية دوريًّا أمام الرياض التي كسبها النصر 1ـ0، وأوردت وسائلُ إعلامٍ عالميةٌ وبرتغاليةٌ، أن كريستيانو يعيش حالةً من الغضب على خلفية عدم إبرام النادي صفقاتٍ نوعيةً خلال السوق الشتوية التي أُغلقت أخيرًا، في الوقت الذي عقدَ فيه الهلال، الغريم التقليدي، صفقات مهمةً، أبرزها استقطاب الفرنسي كريم بنزيما، وسايمون بوابري، وقادر ميتي.