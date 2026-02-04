تضم 230 بطولة.. إطلاق برنامج تصفيات مونديال الإلكترونية

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الأربعاء، إطلاق برنامجها الدولي للتصفيات المؤهلة للحدث الأكبر في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، تحت مسمى «الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026».

ويضم البرنامج أكثر من 230 بطولة موزعة على كافة المناطق الرئيسة ومستويات المنافسة في الرياضات الإلكترونية، ويربط الدوريات المُنظمة من قبل الناشرين، والفعاليات الدولية الكبرى، والتصفيات المحلية المتخصصة في مسار واحد يمتد على مدار الموسم، وصولًا إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي ستحتضنها مدينة الرياض، من 6 يوليو إلى 23 أغسطس المقبلين.

ويطرح برنامج «الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية» فرصًا واضحة للاعبين والأندية، بدءًا من الهواة وصولًا إلى المحترفين، للمنافسة على أكبر مسرح للرياضات الإلكترونية في العالم. كما يوفر للجماهير تقويمًا شفافًا يمكن متابعته على مدار العام. وقد صُممت هيكلية البرنامج لدعم نزاهة المنافسة، وتعزيز الاستثمار طويل الأمد، وتحقيق النمو المستدام لقطاع الرياضات الإلكترونية عالميًا.

وبدوره، قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، «يجمع البرنامج المسارات التي تشكل جوهر الرياضات الإلكترونية التنافسية. ومن خلال إرساء موسم تصفيات محدد، يمنح هذا البرنامج القطاع بأكمله الثقة اللازمة للتخطيط، حيث يتمكن اللاعبون من التركيز على أدائهم، وتستطيع الأندية تخصيص مواردها في وقت مبكر، ويتمكن الناشرون من مواءمة منظوماتهم، ويعرف المشجعون متى وإن واصلنا البناء معًا، سنتمكن من تنمية هذه الرياضة بطريقة مستدامة وعالمية».

يندمج برنامج «الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية» ضمن المنظومة العالمية للرياضات الإلكترونية، مستفيدًا من الدوريات الرسمية والبطولات المرموقة كونها مسارات تأهيلية لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026. ويشمل ذلك فعاليات ومنظومات ألعاب، مثل: Apex Legends Global Series ،Capcom Cup Chess.com Global Championship ،Combo Breaker ،CROSSFIRE Pro League ،EA Sports FC Pro ،EVO ،Free Fire World Series ، Fortnite Reload Elite Series ،King Pro League «Honor of Kings» ،Mobile Legends :Bang Bang Professional League ،Mobile Legends :Bang Bang MWI 2026 ،Overwatch Champions Series ،PUBG Global Series ،PUBG MOBILE Global Open ،Rocket League Championship Series ،SNK World Championship «Fatal Fury» ،TEKKEN World Tour Finals.

إضافة إلى ذلك، تشمل مسارات التأهل الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية الدورات الرسمية لكل من Call of Duty ،League of Legends ،Fortnite ،Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ،Trackmania، وVALORANT، ما يعكس شمولية منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية وتكاملها على المستوى العالمي.

وتُجرى تصفيات مفتوحة عبر الإنترنت ومنافسات مجتمعية لألعاب Call of Duty :Warzone، وDota 2، وTeamfight Tactics، وChess، وFortnite Elite Series، ما يوفر مسارات سهلة للوصول إلى التصفيات للاعبين الهواة الذين يطمحون للمنافسة جنبًا إلى جنب مع نخبة اللاعبين من الدوريات الرسمية.

الجدير بالذكر أن الدفعة الأولى من تذاكر كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني esportsworldcup.com ومن خلال شركاء التذاكر الدوليين: Tixr «الولايات المتحدة وأوروبا»، Webook «الشرق الأوسط والسعودية»، Platinumlist «الشرق الأوسط والهند»، وDamai «الصين»، إلى جانب باقات سفر خاصة من Saudia Holidays متوفرة للمشترين الأوائل.