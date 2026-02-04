ارحلوا غير مأسوف عليكم

الاتحاد نادي الوطن وعميد الأندية السعودية وبوابة الحركة الرياضية في وطننا الغالي وصاحب الجماهيرية الأكبر، كما أنه يمثل ثقلًا كبيرًا في المنظومة الرياضية الوطنية، ناهيك عن أنه رافد رئيس لمنتخباتنا الوطنية في كل الألعاب وعلى مستوى كل الفئات السنية.

العميد يا سادة كيان يستمد عظمته من قهره للإجحاف وتجاوزه للمكاتب وهزيمته للحكام قبل الخصوم، فخروج لاعب لعمره لا يضير الاتحاد، والتاريخ شاهد خرج غراب في عز مجده والنور وسط احتياج والأيقونة محمد نور وغيرهم، وبقي الاتحاد شامخًا وسيظل كذلك أبدًا بفضل رجالاته الأوفياء.

أما بنزيما فهو مرحلة وانتهت مع تقديرنا لما قدمه الموسم الماضي للاتحاد، بينما في الموسم الحالي فلقد كان فنيًا متراجعًا بشكل لافت، وذلك ما تؤكده لغة الأرقام فبفضله الاتحاد يأتي في مقدمة الفرق الأكثر إضاعة للفرص، في حين أنه على المستوى التسويقي والتعريف بالسياحة فلا نكاد نلمس له أي دور إيجابي. وحقيقة أتمنى له كل التوفيق مع الهلال، ولكن على ما يبدو أنه لن ينجح لا سيما وأنه قد فقد في أول يوم تطأ فيه قدمه ملعب الهلال رقمه المفضل كما خسر شارة القيادة.

شخصيًا أرى أن رحيل بنزيما أمر غير مأسوف عليه، إلا أن ذلك لا يعني أنني على قناعة بعمل الإدارة الحالية لنادي الاتحاد مع احترامي للأشخاص فطريقة خروجه وتوقيت خروجه ووجهته مؤشرات تدل على إفلاس إداري، وبواقعية بصفة عامة لا ألمس لإدارة السندي أي حراك إيجابي، حيث تسلمت فريق الكرة الأول بطلًا للدوري والكأس والآن يحل في المركز السادس ولا يبدو أنه سيواصل في نخبة آسيا أو أنه سيحتفظ بالكأس بعدما خسر السباق على الدوري، ليس ذلك فحسب، بل إنها فشلت في حل الخلاف بين العبود والمدرب، ولا تستطيع أن توفر حكامًا أجانب أو رحلات طيران خاصة أسوة بأندية أخرى، أو تعاقدات مدوية محلية كانت أو أجنبية، ولربما يحسب لها أنها تعاقدت مع أرخص لاعب أجنبي بين أندية الكبار بعيدًا عن مستواه الفني. كما أن التراجع تحت مظلتها امتد إلى كل الألعاب المختلفة، لذلك فإن رحلت بمحض إرادتها فهي الأخرى غير مأسوف عليها، وإن لم ترحل بمحض إرادتها فمن الواجب أن ترحل مع نهاية مدتها وفق ما تمليه مصلحة الاتحاد.