عبد الحميد يعود أساسيّا مع لانس

أعاد بير ساج، مدرب فريق لانس الأول لكرة القدم، الدولي السعودي سعود عبد الحميد إلى القائمة الرئيسة مجدَّدًا خلال مواجهة تروا، ضمن منافسات كأس فرنسا، الأربعاء، بعد أن استبعده في المباراة الماضية أمام لوهافر.

واعتمد المدرب الفرنسي على اللاعب السعودي أساسيًّا مع فريقه في ثلاث مبارياتٍ متتاليةٍ، شارك فيها ضمن الدوري الفرنسي قبل أن يضعه على دكة البدلاء في مواجهة لوهافر التي انتهت بفوز لانس.

وشارك الظهير الأيمن في ست مبارياتٍ أساسيًّا مع لانس خلال الموسم الجاري، أربعٌ منها في الدوري الفرنسي أمام ميتز، وتولوز، وأوكسير، ومرسيليا، واثنتان في الكأس، وخاض 14 لقاءً، وسجل هدفًا وحيدًا أمام أولوني في كأس فرنسا، وصنع اثنين، وله 529 دقيقة لعبٍ.

وخاض عبد الحميد أول مباراةٍ أمام ليون عندما دخل بديلًا لروبن أجيلار عند الدقيقة 86. وكان اللاعب مثَّل روما الإيطالي الموسم الماضي، وشارك معه في 18 مباراةً رسميةً بمختلف البطولات قبل أن تتم إعارته في الموسم الجاري إلى لانس الفرنسي.