الأخدود.. اللزام خيار هجومي أمام الهلال

وضع الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، مهاجمه الجديد خالد اللزام ضمن خياراته في اللقاء أمام الهلال، الخميس، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وانضم اللاعب «26 عامًا» إلى صفوف الأخدود في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من الباطن بعقدٍ، يمتدُّ ثلاثة مواسم.

ووقف سوموديكا على جاهزية اللزام خلال الحصة التدريبية الأربعاء، لكنَّ المصادر ذاتها ربطت مشاركته في مباراة الهلال بقرارٍ فني، سيتخذه الروماني في الاجتماع الذي يسبقها.

وشارك اللاعب في 17 مباراةً مع الباطن خلال النسخة الجارية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وسجل تسعة أهدافٍ، آخرها 30 يناير الماضي «هاتريك» في مواجهة الجبيل المؤجَّلة من الجولة السادسة التي كسبها «السماوي» 3ـ1.

واختتم الأخدود تحضيراته لمواجهة الهلال بحصةٍ تدريبيةٍ على ملعبه، تركَّزت بشكلٍ كبيرٍ على النواحي الفنية، وتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

ويحتل الفريق النجراني المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد عشر نقاطٍ من انتصارين، وأربعة تعادلاتٍ، فيما خسر 13 مرةً.