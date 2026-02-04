المقبل يرأس اتحاد الطائرة

فازت قائمة وليد بن علي المقبل بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة للدورة الأولمبية 2025ـ2028، الأربعاء. وقد اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، تشكيل المجلس الجديد.

وضم مجلس الإدارة المنتخب في عضويته عبد الله الحمدان نائبًا للرئيس، أحلام العمري، يوسف كفير، نجلاء العجمي، محمد الخليوي، خضر خوش، فهد التويلي، عبد الله الزاير وفوزان المهيدب.

ويبدأ المجلس مهامه خلال الفترة المقبلة بمتابعة ملفات الاتحاد، وبرامج تطوير اللعبة، سعيًا إلى رفع المستوى التنظيمي والفني بما يتوافق مع مستهدفات القطاع الرياضي.