الزمالك يقفز إلى الثاني بخماسية كهرباء الإسماعيلية

سجل الفلسطيني عدي الدباغ وأحمد شريف، ثنائي فريق الزمالك الأول لكرة القدم، هدفين لكلٍّ منهما ​في فوز «أبناء ميت عقبة» 5ـ2 على مضيفه كهرباء الإسماعيلية، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، الأربعاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطةً من 14 ‌مباراةً بالمركز الثاني، ‌متفوِّقًا بفارق ‌الأهداف ⁠على ​بيراميدز ‌الثالث، ونقطةٍ واحدةٍ على الأهلي، حامل اللقب. ويتصدَّر سيراميكا كليوباترا الدوري بـ 32 نقطةً من 15 مباراةً.

ومنح المهاجم شريف التقدم للزمالك في الدقيقة 38 قبل أربع دقائق من ⁠تعزيز زميله الدباغ الفارق.

وقلَّص علي سليمان الفارق ‌لصاحب الأرض قرب ‍الاستراحة بعد أن ‍استغل إبعادًا خاطئًا من دفاع الزمالك ‍للكرة.

وسجل شريف هدفه الثاني «52»، لكنَّ عمر السعيد، مهاجم كهرباء الإسماعيلية، جعل النتيجة 3ـ2 في ​الدقيقة 63.

وأحرز ناصر منسي الهدف الرابع في ⁠الدقيقة 73، واختتم الدباغ أهداف الزمالك قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وسدَّد أيمن أمير عبد العزيز، لاعب الزمالك البديل، في القائم، ثم ظن منسي أنه أضاف الهدف السادس، لكنَّه لم يُحتسب بعد مراجعةٍ طويلةٍ لحكم الفيديو.

وتوقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 11 نقطةً ‌في المركز الـ 20.