مفاجأة رئيس الهلال

أعجبتني تغريدة للأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي ومدير المنتخب السعودي لكرة القدم السابق، التي يطالب فيها:

ب‏نشر جميع ما تم دفعه للأندية من تعاقدات، وتسديد ديون، وتجهيزات، مدققة من جهة محايدة، وبالتالي لن يقدر أي شخص، أو وسيلة إعلام، أن يثير التساؤل أو التشكيك واستغلال الفرصة للإساءة. وهذا الأمر يتمناه أي إعلامي أو مشجع لأي نادٍ سعودي، وبالأخص أندية الند الأهلي والهلال والنصر والاتحاد، قبل محبي الأندية الأخرى.

وفي المقابل، كرر الطلب الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس نادي الهلال، ورئيس رعاية الشباب السابق، إذ كتب:

أوافق أخي تركي، وأظن أن هذه الأرقام لو نشرت ستفاجئ الكثيرين، ويجب أن تكون هذه الأرقام شاملة لكل ما صرف على هذه الأندية، شاملة الرواتب، والانتقالات، ومصاريف الوكلاء، وسداد الديون، وما الأندية التي سددت ديونها أكثر من مرة، وكم كانت هذه الديون... إلخ، «التغريدة».

ولقد شدني في تغريدة الأمير عبد الله كلمة «ستفاجئ الكثيرين» بمعنى أن هناك مفاجأة غير متوقعة، ويبدو، وهذا رأيي الخاص، أن هناك ناديًا آخر غير الهلال صرف خلال العامين ونصف العام الماضيين مبالغ كبيرة، لأن الكل، وبعد الفترة الشتوية الحالية، وإبعاد نونيز وآخرين، واستقطاب بنزيما وآخرين، أجمع أن الفريق الأزرق نال نصيب الأسد، وأبناؤه، من حيث الدعم، ويا ليت تظهر لنا هذه الأرقام، ويصمت الكل، بما فيهم شخصي الكريم.