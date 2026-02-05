تيرشتيجن مهدّد بالغياب عن المونديال

يخضع الألماني مارك أندريه تيرشتيجن، حارس المرمى الدولي المُعار إلى جيرونا من برشلونة بطل الدوري الإسباني، إلى عمليةٍ جراحيةٍ عقب تعرُّضه لإصابةٍ في العضلة الخلفية، ما يُهدِّد مشاركته في مونديال 2026، حسبما أعلنه النادي الكاتالوني، الأربعاء.

وجاء في بيان جيرونا: «سيخضع مارك أندريه تيرشتيجن لعمليةٍ جراحيةٍ، الجمعة، بسبب إصابةٍ في العضلة الخلفية، تعرَّض لها خلال المباراة أمام ريال أوفييدو. وستُحدَّد مدة غيابه بعد العملية».

ووفق الصحافة الإسبانية، سيبتعد الحارس عن الملاعب أشهرًا عدة، ما يجعله في وضعيةٍ شديدة الشك بشأن اللحاق بكأس العالم 2026 مع منتخب ألمانيا.

وبعد موسمين، عانى خلالهما من إصاباتٍ خطيرةٍ، وجد تيرشتيجن نفسه خارج حسابات برشلونة حيث أصبح الحارس الثالث وراء جوان جارسيا، والبولندي فويتشيخ شتشيزني.

وانضم تيرشتيجن إلى جيرونا بحثًا عن دقائق لعبٍ استعدادًا لمونديال 2026، المقرَّر بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين، في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.