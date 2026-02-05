لانس يتأهل.. وسعود يشارك ويخرج

تأهل فريق لانس الأول لكرة القدم إلى دور الثمانية من كأس فرنسا بعد فوزه على مضيفه تروا 4ـ2، الأربعاء، على ملعب «دي أوب» ضمن منافسات دور الـ 16.

وبدأ السعودي الدولي سعود عبد الحميد المباراة أساسيًّا قبل أن يستبدله بير ساج، مدرب الفريق، بروبين أجيلار عند الدقيقة 69.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1ـ1 حيث بادر لانس بالتسجيل عبر فلوران سوطوكا عند الدقيقة 41، لكنَّ فرحة الضيوف لم تدم طويلًا بعد أن تمكَّن أصحاب الأرض من إدراك التعادل بواسطة مارتن أدبلين «45+4».

وفي الشوط الثاني، تقدم لانس بثلاثة أهدافٍ سريعةٍ، أحرزها عبد الله سيما «50 و58»، وبلاكتويف «52» قبل أن يتمكَّن روتور ريبارت من تقليص الفارق لتروا عند الدقيقة 64.