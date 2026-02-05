سيتي يقهر نيوكاسل ويطير إلى أرسنال

بلغ فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية عقب تخطيه نيوكاسل يونايتد، حامل اللقب، 3ـ1، بينها ثنائيةٌ للدولي المصري عمر مرموش، الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي. وكان «السماوي» فاز ذهابًا 2ـ0 خارج أرضه.

ويدين فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا ببلوغ المشهد الختامي للبطولة على ملعب «ويمبلي» للمرة العاشرة في تاريخه لمرموش الذي سجل هدفين في الدقيقتين 7 و30، والهولندي تيجاني رايندرس «32».

في المقابل، أحرز البديل السويدي أنتوني إيلانجا هدف حفظ ماء الوجه لنيوكاسل في الدقيقة 62.

ويواجه سيتي، الباحث عن لقبه التاسع والأول بعد 2020ـ2021، في المباراة النهائية، 26 مارس، أرسنال، الذي جدَّد فوزه، الثلاثاء، على جاره تشيلسي 1ـ0 في نصف النهائي الثاني بعد تخطيه ذهابًا 3ـ2 على ملعب «ستامفورد بريدج».