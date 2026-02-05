التعويض يجمع الفيحاء والنجمة

يرفع فريق الفيحاء الأول لكرة القدم وضيفه النجمة شعار التعويض عندما يلتقيان، الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، في مواجهةٍ يدخلها الطرفان بعد خسارتهما في الجولة الماضية.

وسقط الفيحاء أمام الشباب 0ـ1، فيما خسر النجمة بالنتيجة ذاتها أمام الاتحاد، ليدخل الفريقان المباراة بطموحاتٍ متقاربةٍ، إذ يسعى صاحب الأرض إلى تحسين موقعه، في حين يبحث النجمة عن أول انتصارٍ له الموسم الجاري.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت لمصلحة الفيحاء 2ـ1، ويقبع الفريق في المركز الـ 12 برصيد 20 نقطةً من خمسة انتصاراتٍ، ومثلها من التعادلات، مقابل تسع هزائم، أمَّا النجمة، فيظلُّ في المركز الأخير بخمس نقاطٍ، جمعها من خمسة تعادلاتٍ دون أي انتصارٍ، مقابل 14 خسارةً.