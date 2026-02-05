أمام الأخدود.. الهلال ينشد الانتصار الغائب

يطمح فريق الهلال الأول لكرة القدم لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر ثلاث مواجهاتٍ، وتعزيز صدارته الترتيب عندما يحلُّ ضيفًا على الأخدود، الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران في الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

ومنذ فوزه على الفيحاء 4ـ1 في الجولة الـ 17، أهدر الفريق الهلالي ست نقاطٍ بسقوطه في فخ التعادل ثلاث مراتٍ أمام الرياض، والقادسية، والأهلي، ما قلص الفارق بينه وبين منافسه التقليدي النصر إلى نقطةٍ واحدةٍ.

ويدرك الأزرق، الذي يملك 47 نقطةً، أن أي تعثرٍ جديدٍ قد يكلفه التنازل عن الصدارة، لذا يُتوقَّع أن يرمي مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي بكل أسلحته الهجومية، بمَن في ذلك الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه سايمون بوابري، المنضمان حديثًا إلى «الأزرق» خلال فترة الانتقالات الشتوية قادمَين من الاتحاد ونيوم تواليًا.

ويعوِّل الفريق الهلالي على سجله المميَّز أمام الأخدود، إذ نجح في تحقيق الفوز عليه في المواجهات الخمس الماضية التي جمعتهما بالدوري، آخرها 3ـ1 في الدور الأول من البطولة.

في المقابل، يحتل الأخدود المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد عشر نقاطٍ، جمعها من انتصارين، وأربعة تعادلاتٍ، مقابل 13 خسارةً.

وعانى الفريق النجراني في الجولات الخمس الماضية، إذ لم يعرف فيها طعم الانتصار بعد خسارته أمام الخليج، والاتحاد، والتعاون، والتعادل مع الفتح، والرياض.