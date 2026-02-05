سطوة الأهلي تهدّد طموحات الحزم

يسعى فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى المحافظة على سجله الخالي من الهزائم أمام الحزم في جدة حين يستضيفه، الخميس، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

ولم يعرف الفريق القصيمي طعم الانتصار على نظيره الجدَّاوي في جدة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008ـ2009.

وفي إجمالي المباريات، تواجه الفريقان في دوري المحترفين 15 مرةً، فاز الأهلي في 11، وكسب الحزم مباراةً وحيدةً، كانت في الرس 2ـ1 موسم 2020ـ2021، وحضر التعادل في ثلاث مناسباتٍ، وفق «ترانسفير ماركت».

ويسير الأهلي بصورةٍ مميَّزةٍ حيث حقق ثمانية انتصاراتٍ متتالية قبل أن يفرض التعادل على الهلال المتصدر في الجولة الماضية. ويطمح خلال مواجهة الحزم في العودة سريعًا إلى نغمة الانتصارات من أجل البقاء في دائرة المنافسة على اللقب.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 44 نقطةً بفارق ثلاث نقاطٍ عن الهلال المتصدر، ونقطتين عن النصر، صاحب المركز الثاني.

في الجانب الآخر، يعاني الحزم من تذبذب النتائج، وآخرها التعادل أمام الفتح.

ويحتل الفريق المركز الـ 11 برصيد 21 نقطةً من الفوز في خمسة لقاءاتٍ، والتعادل في ستةٍ، مقابل الخسارة في ثماني مبارياتٍ.

تقديم الأهلي والحزم