لجنة الحكام تجتمع 6 أيام في بريدة

تعقد لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعات تستمر نحو 6 أيام، بدءًا من الخميس وحتى 11 فبراير الجاري في مدينة بريدة.

وذكر اتحاد القدم في بيان، الخميس، أن اجتماعات حكام دوري «يلو» للدرجة الأولى ستبدأ من 5 إلى 7 فبراير، فيما تنطلق مثيلاتها لحكام دوري «روشن» من 9 إلى 11 من الشهر نفسه.

وبيّن أن الاجتماع الذي سيتحدث فيه السويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام، يأتي ضمن النهج الذي تتبعه اللجنة في إدارة منظومة التحكيم، والذي يرتكز على التقييم المستمر، والمراجعة الفنية، والتطوير والتأهيل المنتظم، بما يضمن الارتقاء بمستوى الحكم السعودي.

وتتضمن الاجتماعات التي تجرى على فترتين صباحية ومسائية، تحليلًا لأبرز الحالات التحكيمية، ومناقشة قانون كرة القدم، إضافة إلى التدريب الإضافي على تقنية حكم الفيديو المساعد، ومحاضرات تطويرية، إضافة إلى التمارين اللياقية والبدنية.

وكانت «الرياضية» ذكرت في 16 يناير الماضي، أن لجنة الحكام الرئيسة ستعقد اجتماعات في القصيم، من أجل مناقشة جميع القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، وإجراء اختبارات اللياقة البدنية والقانون.

ويأتي الاجتماع بعد نهاية الجولة 21 من دوري روشن السعودي التي تشهد مواجهة النصر والاتحاد المقررة 6 فبراير، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وكان ديربي الهلال والنصر الذي انتهى أزرقًا 3ـ1 في الجولة 15، شهد حالات تحكيمية وصفت بالمثيرة للجدل، بينها طرد نواف العقيدي، حارس مرمى الأصفر بالبطاقة الحمراء المباشرة.