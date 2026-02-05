بياستري: مكلارين منحني الفرصة العادلة

أوضح الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، أن الفريق منحه فرصة عادلة للمنافسة على لقب ​بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الموسم الماضي.

وقال بياستري ‌للصحافيين خلال حدث إعلامي لمكلارين في ‌مصنع ⁠ووكينج، الخميس :«أعتقد ‌أنني حصلت على فرصة عادلة العام الماضي، وأتوقع أن يستمر الأمر كذلك الموسم الجاري، هذا لا يعني أن كل شيء كان مثاليًا، كان واضحًا للجميع أن أمورًا معينة كان يمكن إدارتها بشكل أفضل، لكني لم أشكك أبدًا في نوايا أيّ شخص داخل الفريق، ولم تكن هناك نوايا سيئة في أي لحظة».

وتابع السائق الأسترالي :«نعم، كان من الممكن ⁠التعامل مع بعض المواقف بطريقة مختلفة، لكن هذا جزء من الرياضة عالية المستوى، وجزء ‌من فورمولا 1، آمل أن يكون أدائي أفضل قليلًا من العام الماضي، سيكون ذلك رائعًا، لكن الوضع لا يزال غامضًا بالنسبة للجميع في هذه المرحلة، أحاول فقط الاستفادة القصوى من وقتي في البحرين، سواء في الاختبارات أو الاستعداد للانطلاق ‌بقوة، أعتقد أن الدعم الذي تلقيته خلال الأشهر 12 الماضية، خاصة في أستراليا، سيجعل عودتي للسباق على أرضي أمرًا مميزًا».

وتصدر بياستري الترتيب العام لفترات طويلة في موسم 2025، وأنهاه في المركز الثالث، بعدما تفوق نوريس على الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول، بطل العالم أربع مرات، بفارق نقطتين.

وأنهى بياستري ونوريس الموسم بالرصيد ذاته من الانتصارات، سبعة لكل منهما، مقابل ‌ثمانية لفرستابن.

وتعامل مكلارين مع سائقيه على ‍قدم المساواة خلال الموسم الماضي، على الرغم من ‍الجدل حول تطبيق ما يُعرف «بأوامر الفريق»، بما في ‍ذلك الواقعة التي سمح فيها بياستري لنوريس بالمرور بعد توقف فاشل في حارة الصيانة في مونزا.

ويشهد الموسم الجديد بداية حقبة جديدة في فورمولا 1 مع تغييرات كبيرة في المحركات والديناميكا الهوائية، في أكبر تحديث تقني للرياضة منذ عقود، ويجعل ​ذلك من الصعب تقييم القوة النسبية للفرق في الوقت الحالي، خاصة بعد إجراء اختبار تجريبي خلف أبواب مغلقة ⁠في برشلونة الأسبوع الماضي، سبقت خوض اختبارين رسميين في البحرين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وينظم السباق الافتتاحي في ملبورن، مسقط رأس بياستري، في الثامن من مارس المقبل.