سلوت: مستقبل ليفربول مطمئن

أكد الهولندي أرنه سلوت، مدرب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، أن تعاقد النادي مع المواهب الصاعدة سيمنحهم قاعدة صلبة عدة أعوام مقبلة، وأن مستقبله في وضع جيد جدًا، على الرغم من الموسم الصعب الذي يمرّ به.

ويحتل الـ«ريدز» المركز السادس في الدوري بعد بداية متعثرة لعدد من الوافدين الجدد ضمن إنفاق يقارب «616 مليون دولار» في سوق الانتقالات الصيفية.

وسيصل المدافع الفرنسي الواعد جيريمي جاكيه في بداية الموسم المقبل بعد اتفاق مع رين قد تصل قيمته إلى 60 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب البالغ 20 عامًا.

وقال سلوت عنه، الخميس: «موهبة كبيرة ومثال آخر على النموذج الذي نتبعه في هذا النادي، لاعبون شباب وموهوبون جدًا، بعضهم في بداية مسيرته والبعض الآخر لديهم خبرة قليلة، لكنهم جميعًا عناصر شابة قادرة على تطوير مستوانا على المدى القصير وبالتأكيد على المدى الطويل».

وتابع الهولندي: «لقد تعاقدنا مع الكثير منهم أخيرًا، ومستقبل النادي المتوسط والطويل الأمد، وحتى القريب، يبدو في وضع جيد جدًا».

ويبدأ الثنائي الفرنسي أوجو إيكيتيكيه والألماني فلوريان فيرتس، وهما من أكبر صفقات النادي، في تقديم العائد المنتظر من نحو 200 مليون جنيه استرليني استثمرها ليفربول لضمهما من الـ«بوندسليجا».

سجّل إيكيتيكيه ثنائية في الفوز على نيوكاسل 4ـ1 نهاية الأسبوع الماضي رافعًا رصيده إلى 15 هدفًا الموسم الجاري، فيما هزّ فيرتس الشباك ست مرات في عشر مباريات منذ إنهائه صيامًا دام 22 مباراة عن التسجيل بقميص ليفربول.

وقال سلوت عن تطور أداء فيرتس في الـ«بريميرليج»: «كمدرب، حتى لو كان اللاعب يعاني قليلًا في البداية، عليك مواصلة إشراكه لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحسّن مستواه».

وأضاف: «لم يتطور كثيرًا بالكرة لأنه كان مميزًا منذ البداية، ربما أصبح الآن أكثر انسجامًا مع زملائه لأنهم لعبوا معًا أكثر، التطور الأكبر بالنسبة لي كان في أدائه دون كرة، ومع آخرين أيضًا، وهذا المزيج يجعلك جاهزًا للدوري الممتاز».