برلين تستضيف النهائي إلى 2030

أعلنت الحكومة المحلية في برلين والاتحاد الألماني لكرة القدم، الخميس، أن ملعب برلين الأولمبي سيستمر في استضافة نهائي كأس ألمانيا حتى عام 2030.

وأعلن الطرفان أيضًا عدة إجراءات لتحسين تجربة المشجعين، خاصة التي تتعلق بدخول الملعب، والتي تم انتقاداها بشدة من قبل الجماهير في العام الماضي.

وأضافا: «كجزء من التمديد، سيتم تحسين البنية التحتية للملعب الأولمبي أكثر، أحد العناصر الرئيسة هو توسيع المدخل الجنوبي لتسهيل دخول الجماهير وتقليل أوقات الانتظار».

وبعد المباراة النهائية لنسخة العام الماضي، بين شتوتجارت، الذي توج باللقب، وأرمينيا بيلفيلد، اشتكى العديد من مشجعي بيلفيلد من الظروف الفوضوية أمام البوابات المخصصة لهم.

واضطرت آلاف الجماهير للانتظار لساعات قبل السماح لهم بالدخول، ووقفوا مكتظين أمام البوابات دون القدرة على التحرك.

وسيعمل الاتحاد الألماني لكرة القدم مع شريك خارجي لتقييم الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها، وتم بالفعل بدء العديد منها واختبارها بنجاح في فعاليات اللاحقة.

يذكر أن برلين تستضيف نهائي كأس ألمانيا للرجال منذ عام 1985.