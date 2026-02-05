الإصابة تهدد مشاركة شتيجن في المونديال

تضاءلت فرص الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق جيرونا الإسباني الأول لكرة القدم، في المشاركة بكأس العالم، بعد أن أعلن، الخميس، أنه سيغيب عن الملاعب لمدة عدة أشهر عقب خضوعه لعملية جراحية.

وتعرض شتيجن إلى إصابة في الفخذ مع ناديه الجديد جيرونا، وسيخضع لعملية جراحية، الجمعة.

وبحسب البرنامج العلاجي بات من غير المحتمل أن يؤخذ تير شتيجن في الاعتبار للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام أمريكا وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وسيغيب الحارس بالتأكيد عن المباريات التجريبية الأولى في مارس أمام سويسرا وغانا.

واعتزل مانويل نوير اللعب الدولي، وكان تير شتيجن هو التالي لتولي حراسة مرمى المنتخب الألماني، لكن الإصابات في برشلونة جعلته يفقد مكانه أساسيًا، وانتقاله في يناير إلى جيرونا تلاه الآن انتكاسة صحية جديدة.