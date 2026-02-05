بعد 7 أعوام.. ألكاراز ينهي علاقة فيريرو

أنهى كارلوس ألكاراز والمدرب خوان كارلوس فيريرو علاقتهما الاحترافية بعد 7 أعوام من العمل المشترك، وهو القرار الذي تزامن مع تتويج اللاعب الإسباني بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الأسبوع الماضي، ليصبح أصغر لاعب يتوج بكافة ألقاب بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وخلال رحلة الوصول لهذا الإنجاز التاريخي، غاب فيريرو عن المشهد، وحل مكانه صامويل لوبيز، الذي نال إشادات واسعة من المصنف الأول عالميًا، مؤكدًا أنه لا يحصل على التقدير الذي يستحقه.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، الخميس، أن الانفصال جاء نتيجة اختلافات في «فلسفة العمل» ورغبة ألكاراز في التدرب بمدينة مرسيا ليكون قريبًا من عائلته، بينما كان يفضل فيريرو الاستقرار في أكاديميته الخاصة.

وبدا أن القطيعة أصبحت كاملة بعدما قيام المدرب السابق بإلغاء متابعة ألكاراز على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور.

وبدأ فيريرو مشروعًا جديدًا بعيدًا عن ملاعب التنس، حيث يعمل حاليًا مدربًا ذهنيًا للاعب الجولف الصاعد أنجيل أيورا، حيث أكد فيريرو أنه كان في حاجة إلى تغيير الأجواء على الرغم من تلقيه عروضًا عديدة للاستمرار في تدريب محترفي التنس، إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة في رياضة الجولف التي يستمتع بها، مؤكدًا أن الجانب الذهني فيها يلعب دورًا حاسمًا وهو ما يسعى لنقله إلى اللاعب الشاب.