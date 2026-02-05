الخميس.. النصيري يتدرب وينتظر كونسيساو

يلتحق الدولي المغربي يوسف النصيري، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الجديد، الخميس، بالتدريبات الجماعية، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه أن اللاعب المغربي جاهز للمشاركة مع فريقه أمام النصر، الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، وينتظر قرار مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وتعاقد النادي الجداوي مع الدولي المغربي القادم من فنربخشة التركي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، الإثنين الماضي، عوضًا عن قائده النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي انتقل إلى الهلال.

وخاض المهاجم المغربي، البالغ من العمر 28 عامًا، 79 مباراةً بألوان الفريق التركي، وسجَّل 38 هدفًا، وقدم ثماني تمريراتٍ حاسمة.

وشارك النصيري أخيرًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية على أرضه، وخسر المباراة النهائية أمام السنغال بهدفٍ نظيفٍ. ولعب المغربي 92 مباراةً دوليةً، وسجَّل 25 هدفًا، أغلاها، فاز به «أسود الأطلس» على البرتغال لحساب ربع نهائي كأس العالم «قطر 2022»، ليتأهل إلى دور الأربعة في سابقةٍ إفريقيةٍ وعربيةٍ.

من جانب آخر، يغيب الهولندي ستيفن بيرجوين وصالح الشهري عن مباراة النصر بسبب الإصابة.

وتعرض الجناح الهولندي إلى إصابة عضلة الساق في مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن الجولة الـ 16 فيما يعاني الشهري من الإصابة ذاتها تعرض لها في مباراة الفتح بالجولة الـ 19.