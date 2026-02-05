الأهلي يخسر «زيزو» 3 أسابيع

أعلن النادي الأهلي المصري، إصابة أحمد سيد «زيزو»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشدّ من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، سيبعده عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع، وفقًا لوسائل إعلام محلية، الخميس.

وأصدر الأهلي بيانًا صحافيًا، أوضح خلاله منح اللاعب راحة لمدة 3 أيام، لتنفيذ الإجراءات الطبية المتبعة، ليبدأ بعدها برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي.

ولم يكشف الأهلي عن مدة غياب «زيزو»، لكن وسائل إعلام مصرية أشارت إلى أن المدة تُقدر بـ3 أسابيع، ما يعني عدم حضوره ضمن حسابات الفريق في مواجهتي شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي في هذه الفترة مع الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 14 في الدوري المصري، والجونة وسموحة في المرحلتين الـ 18 و19 تواليًا.

وأصيب «زيزو» في تعادل الأهلي مع مضيفه البنك الأهلي 1ـ1 الثلاثاء الماضي، في المرحلة الـ 17 من الدوري، وخرج في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وخاض «زيزو» 11 مباراة بقميص فريقه في الدوري المحلي الموسم الجاري، سجّل خلالها 4 أهداف، وقدّم 4 تمريرات حاسمة، إلى جانب المشاركة في أربع مباريات أخرى في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في الدوري المصري بفارق خمس نقاط عن سيراميكا كليوباترا، الذي لعب مباراة أكثر منه، فيما يتصدر المجموعة الثانية في دوري الأبطال بعد 4 جولات.