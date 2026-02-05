النصر يترقب قرار الحمدان وبروزوفيتش

أبلغ «الرياضية» مصدر خاص، أن إدارة نادي النصر لا تزال تنتظر حتى ظهر الخميس، اعتماد لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم تسجيل عبد الله الحمدان القادم من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح المصدر ذاته أن القطب العاصمي أكمل جميع إجراءاته الخاصة بأوراق الحمدان وينتظر فقط الموافقة على اعتماد التسجيل.

وكشف المصدر عن أن المهاجم الدولي جاهز للمشاركة مع فريقه الجديد أمام الاتحاد ضمن الجولة 21 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وفسخ المهاجم الدولي الأحد الماضي، عقده مع الهلال الذي ينتهي في 6 فبراير الجاري، أي بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية بثلاثة أيام.

من جانب آخر، ينتظر البرتغالي جورجي جيسوس قرار الجهاز الطبي بشأن إمكانية مشاركة الثنائي الفرنسي كينجسلي كومان، الذي غيّبه شد عضلي عن مباراة الرياض الجولة الماضية، وزميله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، أمام الاتحاد.

وحرمت آلام في الفخذ بروزوفيتش من المشاركة أمام الخلود والرياض، ضمن الجولتين الماضيتين.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 46 نقطة متأخرًا بنقطة واحدة عن الهلال المتصدر.