6 آلاف شرطي يؤمّنون الأولمبياد الشتوي

يشارك نحو ثلاثة آلاف رياضي في دورة الألعاب الشتوية الأولمبية في ميلانو وكورتينا دامبيزو، وسيكون عدد رجال الشرطة المكلفين بحمايتهم أكثر من ضعفي عدد الرياضيين.

وستُجرى دورة الألعاب الشتوية الأولمبية التي تنطلق، الجمعة، تحت إجراءات أمنية مشددة وسط مخاوف من هجمات أو أعمال تخريب.

وللمرة الأولى في التاريخ الأولمبي، يكون هناك رسميًا مدينتان مضيفتان ـ مدينة ميلانو الإيطالية الشهيرة بالموضة والمال، ومنتجع كورتينا في دولوميتس الجبلية، الذي استضاف الألعاب بالفعل عام 1956.

وتجرى الفعاليات أيضًا في شمال إيطاليا حتى 22 فبراير، ما يزيد من تعقيد الإجراءات الأمنية، ومن بعض النواحي، تعد هذه الألعاب الأكثر تباعدًا في التاريخ.

وينظم الحفل الافتتاحي، الجمعة، في ملعب سان سييرو بميلانو، المعروف باستضافة مباريات كرة القدم.