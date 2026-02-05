ورحلت كاتبة رائعة «من بعد مزح ولعب» وبقي العشاق

«من بعد مزح ولعب

أهو صار حبك صحيح

أصبحت مغرم عيوني

وأمسيت وقلبي طريح»...

تلك الأبيات سكنت وجدان كل من سمعها، ولم يكسُ الغبار حروفها على الرغم من مرور سنوات طويلة عليها وتطور عالم الألحان إلا أن الأغنية الشهيرة ظلت متماسكة ومتناغمة في كل جيل، فغناها الراحل فوزي محسون، ومن ثم طلال مداح، فعبادي الجوهر، وختمها عبد المجيد عبد الله وآخرون، ورغم اختلاف الأصوات إلا أن إحساسها، كلماتها ولحنها ظلت ثابتة..

ولو سألت الكثير من كتب تلك الأغنية لتلعثموا وذهبوا إلى محركات البحث، لتجيبهم ألا تعلموا من هي الشاعرة السعودية ثريا قابل، الاسم الكبير في عالم الشعر والتحرير الصحافي، وصاحبة أول ديوان شعر نسائي فصيح ينشر باسم مؤلفته الصريح.

ثريا قابل المولودة في جدة 1940م وسكنت شارعها الشهير «قابل»، لم تظلم نفسها وموهبتها رغم أنها تسكن في حارة «المظلوم»، وذهبت تفتش عن طريق يقودها إلى الكتابة فاختارت الصحافة، فعملت محررة في عكاظ والرياض وتدرجت إلى أن ترأست تحرير مجلة «زينة»، ولكن الشعر ظل ملازمًا لها ويملأ فراغها فتفرغت له لتبدأ تكتب الكلمات البسيطة والشعبية، وجذبت مدرستها كبار الفنانين فتهافتوا للحصول على حروفها الغنائية، لحين لقبت بـ«صوت جدة»، وساعدها الملحن والفنان العبقري فوزي محسون في تفجير كلامتها طربًا على الآلات الموسيقية وصدح بها عمالقة الفن السعودي.

وتأتي أغنية «جاني الأسمر جاني»، التي تغنت بها الفنانة الراحلة عتاب أحد أشهر أغانيها التي لا تزال تطلب وتردد إلى الآن، رغم مضي أكثر من 45 عامًا عليها.

وغنى لثريا صاحبة أول ديوان شعري فصيح نسائي مطبوع في تاريخ السعودية، باسم «وادي الأوزان الباكية»، الراحل طلال مداح «ياللي الليالي مشوقة لساعة لقاك» و«اديني عهد الهوى» و«يا من بقلبي غلا» و«تمنيت من الله»، و«مين فتن بيني وبينك».

كما غنى لها فنان العرب محمد عبده، «لا وربي» و«واحشني زمانك». كما اختار النجم عبادي الجوهر كلمات «اسمحلي يا قلبي» لتسجل في تاريخ غنائه لثريا قابل.

ورحلت «صوت جدة»، الأربعاء، عن عمر يناهز 86 عامًا إثر تدهور ملحوظ في حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، ونعاها الكثير من أهل الفن والأدب والثقافة في وسائل التواصل الاجتماعي، مخلفة إرثًا كبيرًا في عالم الشعر والأدب.