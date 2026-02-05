هند صبري لـ«الرياضية»: الباطنية أعادتني إلى دراما رمضان

أوضحت لـ«الرياضية» النجمة التونسية هند صبري، التي تعود من جديد لدراما رمضان بعد غياب دام أربعة أعوام، أن فكرة مسلسل «مناعة» أعادتها من جديد، ووصفت دورها بـ«المغامرة الفنية»، وقالت: «الدور يثير مزيجًا من السعادة والقلق، وكانت لدي رغبة دائمة في الخروج عن المألوف وتقديم أنماط لم يسبق لي خوضها. وشخصية تاجرة المخدرات في تلك الحقبة تطلبت مني دراسة دقيقة لأنماط العيش والمظهر العام في الثمانينيات، وهي فترة غنية دراميًا ولم تُستنزف بعد».

وحول وجه التشابه بين مسلسل «مناعة» وفيلم «الباطنية» الذي عرض 1980 للفنانة نادية الجندي قالت: «وجه التشابه في الحقبة الزمنية فقط لكننا نناقش المشكلات الاجتماعية والنفسية التي ساعدت على خلق ذلك العالم وحرصنا على التصوير في مناطق حية أي خارج الاستوديو حتى يشعر المشاهد بالواقعية والمصداقية».

وأضافت: «قمنا بالتصوير داخل «مقابر الغفير» بصلاح سالم والعديد من مناطق القاهرة القديمة كحي الغورية لمحاكاة الواقع فهناك جهد جبار بذله كل فريق العمل، من يقف أمام الكاميرا أو خلفها وإن شاء الله ينال إعجاب الجمهور».

ويشارك هند صبري البطولة كل من: رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، محمد أنور، ميمي جمال، مها نصار، وهدى الإتربي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.

وينتمي المسلسل لفئة الدراما القصيرة «15 حلقة» وسيتم عرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان، وتدور أحداثه في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وتحديدًا داخل حي الباطنية.