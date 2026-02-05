جلسات متنوعة

خاض المشاركون في منافسات التزلج الفني، المنظمة ضمن أولمبياد ميلانو كورتينا 2026، الخميس، جلسات تدريبية متنوعة، في حلبة ميلانو للتزلج على الجليد، وذلك قبل انطلاق الألعاب رسميًا، الجمعة (رويترز)