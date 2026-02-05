آخر صفقات الشتاء.. من هو أنتونيس مهاجم الرياض الجديد؟

في مدينة ريو مايور، وسط البرتغال، وُلد لياندرو أنتونيس في يوليو 1997، في أسرة صغيرة مترابطة رفقة كل من والده ووالدته، إضافة إلى أخيه وأخته.

وتألق لياندرو في بطولات الهواة التي تلعب في أزقة وشوارع مدينة ريو مايور حين كان صغيرًا، إذ اكتشفه مدربون من فريق بيلينينسش البرتغالي، ليتعاقد النادي معه رسميًا 2006 ويضمه إلى أكاديمية الناشئين.

وفي نادي بيلينينسش، تحول أنتونيس من مجرد هاوٍ إلى لاعب محترف، إذ وضعه المدربون في مركز المهاجم ثم الجناح، مع طوله الذي يصل حاليًا إلى 180 سم كما يزن نحو 74 كجم بحسب آخر البيانات الرسمية.

وظل لياندرو لمدة عامين في أكاديمية الشبان والناشئين بنادي بيلينينسش، حتى عاد من جديد إلى مسقط رأسه في ريو مايور، من أجل الالتحاق بالفريق المحلي ريو مايور، خلال الفترة من 2008 وحتى 2014.

وبدأت مسيرة أنتونيس تتشكل بطريقة أفضل، منذ 2014، حين انتقل إلى فريق أونياو ليريا خلال موسم 2014ـ2015، قبل أن يحصل على فرصة عمره بالذهاب إلى فريق براجا المعروف في البرتغال عام 2015.

وقرر مسؤولو نادي براجا ضم اللاعب إلى فريق الشباب في النادي، اقتناعًا منهم بقدراته التهديفية وقدرته على شغل مراكز الهجوم كافة، ليلتحق بالفريق الرديف لنادي براجا، بدءًا من 2016.

ومع رديف براجا، تألق أنتونيس أكثر في مركز الجناح إذ سجل 8 أهداف في 38 مباراة، خلال الفترة من 2016 وحتى 2019.

وودع أنتونيس فرق الرديف رسميًا منذ 2019، حين التحق بنادي فرانكينسي البرتغالي، لكنه لم يحقق النجاح المنشود ولم يشارك كثيرًا، لتتم إعارته إلى فريق ميرينهينسي في موسم 2019ـ2020، حيث تألق بشكل لافت وسجل 13 هدفًا في 25 مباراة.

وبسبب نجاحه مع هذا الفريق، قرر نادي أونياو ليريا التوقيع مع أنتونيس بشكل رسمي في 2021، ولمدة 3 أعوام. وأصبح المهاجم أفضل لاعب في فريق أونياو خلال فترته داخل النادي، إذ سجل 19 هدفًا في 91 مباراة.

وقاد أنتونيس فريق أونياو ليريا للفوز بدوري الدرجة الثالثة البرتغالي في موسم 2022ـ2023، قبل أن يترك الفريق من أجل الالتحاق بنادي فييرينسي 2024.

ومع فييرينسي، شارك لياندرو أنتونيس في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، إذ سجل 15 هدفًا وصنع 11 في 55 مباراة بكل المسابقات، خلال محطته الأخيرة قبل انتقاله إلى فريق الرياض، خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

وأعلن نادي الرياض في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي تعاقده الرسمي مع المهاجم البرتغالي لياندرو أنتونيس، من أجل تمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الجاري.