تغيير الموسم.. فكرة يابانية عمرها 20 عاما

كشف يوشيكازو نونومورا، رئيس رابطة الدوري الياباني لكرة القدم، الخميس، عن عُمر فكرة تغيير تقويم الموسم، منذ تأسيسها قبل 33 عامًا.

وقال نونومورا :«أمضينا نحو 30 عامًا في ترسيخ مكانتنا كصناعة داخل اليابان وحققنا نجاحًا كبيرًا، لكننا تأخرنا ⁠كثيرًا في التوسع نحو سوق كرة القدم العالمية خلال الفترة ذاتها، كانت فكرة تغيير تقويم الموسم مطروحة منذ نحو 20 عامًا، وأعتقد أن لها العديد من المزايا، من خلال تغيير تقويم الموسم، تتغير المنافسة ‌بشكل طبيعي، ويتغير الوعي، ومن المفترض أن تظهر ‍فوائد عديدة».

وأضاف نونومورا :«في السابق، كان ‌منافسونا يقتصرون على الأندية المحلية أو الإقليمية فقط، ‌لكن ⁠الآن ​باتت ‌الأندية الأوروبية الكبرى هي المنافس الحقيقي لأنديتنا، فعلى سبيل المثال، المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا في أحد أندية الدوري الياباني ينافس نظراءه الذين يتألقون في أوروبا، هذا هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن نكون فيه، لكن التركيز حصريًا على كرة القدم المحلية يحد من النمو. هذا واضح من البيانات، لذلك نحاول تغيير الأمور جذريًا، كما أن الأمر مهم أيضًا لعمليات الانتقالات وللعاملين في منظومة كرة ⁠القدم، سواء وفق المعايير العالمية أو داخل الصناعة المحلية».

ومنذ إنشاء الدوري الياباني عام 1993، كان الموسم يُنظم في الغالب بين فبراير، ونوفمبر، لكن ذلك سيتغير مع انطلاق النسخة المقبلة أغسطس المقبل، واستمرارها حتى مايو، أسوة بالمسابقات الكبرى في إنجلترا وإسبانيا.

ويُعد هذا التغيير خطوة طال انتظارها، إذ يرى نونومورا أنها تُعزز آفاق اللاعبين اليابانيين وكرة القدم المحلية بشكل عام.

وفي الأعوام الأخيرة، انتقل ‍عدد متزايد من اللاعبين اليابانيين إلى دوريات أوروبية كبرى، إذ يضم المنتخب ‍الياباني بقيادة هاجيمي مورياسو، لاعبين ينشط معظمهم في إنجلترا وألمانيا وبلجيكا.

وفي ظل الشكل السابق للمسابقة، كانت الأندية اليابانية تتأثر سلبًا برحيل لاعبيها إلى أوروبا في منتصف الموسم خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتقد نونومورا أن التغيير الجديد يمكن أن يسهم في تقليص الفجوة ​بين اليابان والدول المتقدمة كرويًا.

ويوفر الجدول الجديد وقتًا أفضل للتحضير للبطولات الكبرى، مثل كأس العالم هذا الصيف، إذ تشارك اليابان للمرة الثامنة تواليًا.

ولسد الفجوة بين نهاية موسم 2025، الذي اختُتم ديسمبر الماضي، وبداية الموسم الجديد، أطلق الدوري الياباني مسابقة انتقالية تمتد لأربعة أشهر تبدأ الجمعة.

وتُنظم المسابقة ‌بصورة إقليمية بين 20 فريقًا من دوري الدرجة الأولى الياباني، تليها سلسلة من المباريات الفاصلة، يتأهل الفائزون فيها إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.