بعد 10 أيام.. إنزاجي يعيد بنزيما

استعان الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالنجم الفرنسي كريم بنزيما في قائمة الثمانية الأجانب المشاركين أمام الأخدود، الخميس، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويعود بنزيما إلى المستطيل الأخضر بعد 10 أيام فقط من ظهوره أمام الأخدود في الجولة الـ 18 مع فريقه السابق الاتحاد 26 يناير الماضي التي كسبها الأخير 2ـ1.

وتغيّب بنزيما بعدها عن مباراتي الفتح والنجمة قبل انتقاله إلى الهلال رسميًا، الإثنين الماضي، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية بعقد يمتد موسمًا ونصف الموسم.

وشارك النجم الفرنسي مع فريقه السابق الموسم الجاري في جميع المسابقات 21 مباراة، سجل من خلالها 16 هدفًا، ولم يسهم في صناعة أي هدف.

ويحتل الهلال المركز الأول في سلم الترتيب برصيد 47 وبفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط عن الأهلي الثالث من 14 انتصارًا و5 تعادلات دون أي خسارة.