أوستن..عاصمة الموسيقى والتقنية تحتضن الأخضر

أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الخميس، اعتماد مدينة أوستن بولاية تكساس مقرًا رئيسيًا خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم FIFA 2026™ في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب البيان الذي نشر عبر الحساب الرسمي للأخضر في منصة «إكس»، الخميس، جاء اختيار مدينة أوستن بعد عملية تقييم فني ولوجستي شاملة شملت زيارات ميدانية ودراسة جاهزية المنشآت الرياضية، وملاءمة الظروف المناخية، وجودة المرافق التدريبية، إضافة إلى موقعها الجغرافي القريب من المدن المستضيفة لمباريات المنتخب في البطولة، بما يسهم في تقليل أعباء الوقت في التنقل، ما يسهم في رفع كفاءة البرنامج اليومي.

وأضاف البيان أن تحديد مقر الأخضر يأتي ضمن إطار المنهجية المعتمدة في إعداد المنتخب لكأس العالم، والتي تقوم على توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للجهازين الفني والإداري، بما يتيح تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية وفق أعلى المعايير، ويعزز جاهزية اللاعبين على المستويين البدني والذهني طوال فترة المشاركة.

وتبعد أوستن نحو 2150 كيلومترًا عن ملعب «هارد روك» في ميامي الذي يستضيف مواجهة الأخضر الافتتاحية في المونديال أمام أوروجواي وتستغرق الرحلة الجوية نحو ساعتين و45 دقيقة، بينما تفصلها مسافة تقدر بنحو 1480 كيلومترًا عن ملعب «مرسيدس بنز» في أتلانتا الذي يحتضن مباراة السعودية وإسبانيا، وتستغرق الرحلة الجوية إليه أكثر من ساعتين.

ويبعد ملعب «NRG Stadium» الذي يستضيف مواجهة الأخضر مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة نحو 260 كيلومترًا وتستغرق الرحلة الجوية إليه أقل من ساعة طيران.

وتعد أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية مركزًا جغرافيًا وإداريًا حيويًا يمتد على مساحة تصل إلى 844 كيلومترًا مربعًا، حيث تشهد هذه المساحة الشاسعة نموًا سكانيًا مطردًا أوصل عدد القاطنين داخل نطاقها البلدي إلى مليون و25 ألف نسمة، بينما يتسع هذا الرقم ليشمل مليونين ونصف المليون شخص عند احتساب المناطق الحضرية المحيطة بها.

وتعرف اقتصاديًا بلقب تلال السيليكون نظرًا لتركز مقرات شركات تقنية كبرى مثل ديل وتيسلا وأوراكل وأبل فيها، وتعتمد المدينة في هويتها العامة على قطاع الترفيه والموسيقى عبر استضافة فعاليات سنوية منها مهرجان ساوث باي ساوث ويست، وتضم مرافق رياضية متطورة منها حلبة الأمريكتين التي تستضيف بانتظام سباقات جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1 منذ عام 2012، وبطولات «موتو جي بي»، وسباقات «ناسكار»، بالإضافة إلى ملعب «Q2» معقل نادي أوستن إف سي في الدوري الأمريكي «MLS»، وافتُتح عام 2021 بسعة 20.500 متفرج، ويستضيف فعاليات متنوعة، تشمل كرة القدم والرجبي والموسيقى، ما يجعله مركزًا رياضيًّا وثقافيًّا بارزًا.

وسبق أن احتضن مباريات كروية دولية بارزة منها نصف نهائي الكأس الذهبية 2021، وتصفيات كأس العالم بين أمريكا وجامايكا، ومواجهات في بطولة كوبا أمريكا 2024، ومباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الأمريكي في الكأس الذهبية 2025.

ويتسم المناخ العام في أوستن بكونه شبه استوائي رطب يتميز بصيف طويل وشديد الحرارة تتجاوز فيه درجات الحرارة العظمى حاجز 35 درجة مئوية، وشتاء قصير ومعتدل تتراوح صغرى درجات حرارته حول 5 درجات مئوية مع ندرة في تساقط الثلوج، وتتمتع المدينة بنحو 300 يوم مشمس سنويًا مع توزيع لهطول الأمطار يتركز بكثافة في شهري مايو وسبتمبر.

وتبرز في نسيجها العمراني معالم تاريخية وسياحية منها مبنى الكابيتول المصمم من الجرانيت الأحمر، وجسر شارع الكونجرس الذي يضم أكبر تجمع حضري للخفافيش في أمريكا الشمالية، ومتنزه زيلكر الذي يحتوي على مسبح بارتون سبرينجز الطبيعي، إضافة إلى بحيرة ليدي بيرد ومكتبة أوستن المركزية ومتحف بولوك لتاريخ تكساس.