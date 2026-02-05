نوفمبر .. إصدار لعبة «GTA 6» رسميّا

كشف مسؤولو لعبة «Grand Theft Auto VI»، عن موعد إصدار «GTA 6»، المقرر 19 نوفمبر المقبل.

وتندرج اللعبة ضمن ألعاب الفيديو «الأكشن»، والمغامرات قيد التطوير من قبل شركة «روكستار جيمز».

ويُعد الجزء السادس من سلسلة «جراند ثفت أوتو»، بعد الجزء السابق جراند ثفت أوتو 5، الصادر عام 2013، والإصدار السادس عشر في كامل السلسلة بالمجمل.

وتدور أحداث قصة اللعبة داخل عالم مفتوح في ولاية «ليونيدا» الخيالية «المبنية على ولاية فلوريدا»، ومدينة «فايس سيتي» المستوحاة من ميامي، وتتبع القصة الثنائي لوسيا وشريكها جيسون.

وصدرت اللعبة للمرة الأولى عام 1997 لأنظمة ويندوز، وحققت نسخة « GTA 5» أكثر المبيعات، بعدما تجاوزت الـ255 مليون نسخة مباعة، إضافة إلى تحطيمها الأرقام القياسية العالمية كأسرع مُنتج يكسر حاجز المليار دولار في القيمة المالية.