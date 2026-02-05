المرة الثانية.. جيسوس يخالف ويلتزم الصمت

ألغى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، المؤتمر الصحافي الإلزامي قبل مباراة الاتحاد المقررة، الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي على ملعب «الأول بارك» في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتلزم لوائح الرابطة المدربين بتنظيم مؤتمرات صحافية قبل المباريات التي تخوضها فرقها على ملاعبها، إضافة إلى ما بعد المواجهات الدورية في المجمل.

وتتضمن لائحة المؤتمرات الصحافية قبل المواجهات، إرسال الدعوات إلى وسائل الإعلام، وجرت العادة أن يفعل النصر ذلك عبر حسابه على منصة «إكس»، الأمر الذي لم يتم هذه المرة.

ووفق المادة 101 من تنظيمات «الإعلام والمحتوى والبث» في رابطة دوري المحترفين السعودي تفرض غرامة عند الفشل في تنظيم مؤتمر صحافي قبل المباراة للمدرب تصل في المرة الأولى إلى 50,000 ريال مع وقف التنفيذ حتى نهاية الموسم، ثم في المرة الثانية غرامة 100,000

ريال ورفع وقف التنفيذ، ثم غرامة 250,000 ريال، وفي حالة التكرار غرامة 500,000 ريال لكل مخالفة.

وهذا المؤتمر الثاني الذي يغيب عنه جيسوس في ظرف 3 أيام عقب تخلفه عن الحديث بعد فوز «الأصفر» على الرياض 1ـ0، مساء الإثنين الماضي، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وتُخصِّص لائحة «الانضباط والأخلاق» مادتها الـ 63 لبند «التأخر أو الغياب عن اللقاءات والمؤتمرات الإعلامية».

ويأتي ذلك في وقت علق فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر مشاركته في مواجهة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد وفق مصدر خاص بـ«الرياضية»، الأربعاء.

وذكر المصدر ذاته، أن النجم البرتغالي خاض التدريبات، إلى جانب الفرنسي كينجسلي كومان، لكنَّ «الدون» لم يُخبر الجهاز الفني، بقيادة مواطنه جورجي جيسوس، بقرار مشاركته من عدمها بعد.

وتغيّب رونالدو عن مباراة فريقه الماضية دوريًّا أمام الرياض التي كسبها النصر 1ـ0، وأوردت وسائلُ إعلامٍ عالمية وبرتغالية، أن كريستيانو يعيش حالةً من الاستياء على خلفية عدم إبرام النادي صفقاتٍ نوعيةً خلال السوق الشتوي الذي أُغلق أخيرًا، في الوقت الذي عقدَ فيه الهلال، الغريم التقليدي، صفقات مهمةً، أبرزها استقطاب الفرنسيين كريم بنزيما، وسايمون بوابري، وقادر ميتي.