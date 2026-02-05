النصر.. «الاحتراف» توافق على تسجيل الحمدان

تسلَّمت إدارة النصر، عصر الخميس، موافقة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي على تسجيل عبد الله الحمدان في كشوفات فريفها الأول لكرة القدم حتى 2030، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر عن أنَّ المهاجم الدولي جاهز للمشاركة مع فريقه الجديد أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وفسخ المهاجم الدولي، الأحد الماضي، عقده مع الهلال الذي ينتهي في 6 فبراير الجاري، أي بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية بثلاثة أيام.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن الهلال المتصدر.