ديميرال خارج الحسابات.. وعبد الرحمن أساسيّا

خرج التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من حسابات مدربه الألماني ماتياس يايسله أمام الحزم، الخميس، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض المدافع التركي إلى إصابة عضلية، في مباراة فريقه أمام الخليج ضمن الجولة الـ 17 وتغيّب على إثرها عن مواجهات نيوم والاتفاق والهلال.

وأوضح المصدر نفسه، أن يايسله قرر الاستعانة بخدمات محمد عبد الرحمن في القائمة الأساسية أمام الحزم عوضًا عن الموقوف علي مجرشي بالبطاقة الحمراء في مباراة الجولة الماضية أمام الهلال.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر من 13 انتصارًا وخمسة تعادلات وخسارة واحدة.