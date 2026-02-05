اختتام دورة حكام الـ«VAR»

اختتمت فعاليات ندوة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لحكام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» عن قارتي آسيا وإفريقيا، الخميس، في الدوحة على مدار ثلاثة أيام، ضمن برنامج الإعداد لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم أن الندوة شهدت مشاركة 26 حكمًا وحكمة، بواقع 17 حكمًا من قارة آسيا، من بينهم الحكم القطري خميس المري، إلى جانب 9 حكام من قارة إفريقيا.

وخضع المشاركون لبرنامج تدريبي مكثف شمل الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، مع التركيز على توحيد آلية اتخاذ القرار ورفع كفاءة استخدام تقنية الفيديو المساعد.

وتضمن البرنامج العملي استخدام «المشبهات» الخاصة بتقنية «VAR» خلال فترتي الصباح والمساء، بما أتاح للحكام محاكاة مواقف تحكيمية واقعية، وتقييم ردود أفعالهم ودقة قراراتهم في مختلف الحالات، في إطار عملية متابعة وتقييم شاملة تهدف إلى الوصول لأعلى مستويات الجاهزية قبل المونديال.