جوميز: عرفنا تفاصيل القادسية.. وننتظر الفوز

شدد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، على ضرورة أن يملك اللاعبون دافع الفوز أمام القادسية في المباراة المقررة، السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، وفق ما ذكره خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، الخميس.

وقال المدرب البرتغالي حول الأسلحة التي سيواجه بها القادسية: «بعض الأوقات عندما تعترف بقوة خصمك أعتقد بأنك تستمد دافعك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية من خلال القتال في الملعب».

وتابع: «لابد أن يكون لدينا رغبة في الفوز من الناحية الهجومية».

وعن القادسية علق: «سنواجه فريقًا من أفضل الفرق في الدوري.. علينا أن نكون في أفضل أداء ونقفل المساحات أمام القادسية».

وفيما يخص وجود طاقمه الفني في مواجهة القادسية والخليج أوضح: «بهدف الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة، وبحكم قرب الأحساء من الدمام لهذا فضلنا وجود الجهاز الفني لرصد النقاط».

وأكد المدرب البرتغالي غياب المغربي مراد باتنا عن اللقاء مشددًا: «لكن لدينا لاعبون مميزون».

وحول الخطة الهجومية قال: «عندنا رؤية واضحة أثناء المباراة، لكن لدينا حساب مخاطر في الخلف وهذا أمر طبيعي جدًا ومهم».