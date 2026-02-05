بنزيما أساسيا وبوابري احتياطيا.. ونونيز خارج القائمة

دخل النجم الفرنسي كريم بنزيما مباشرةً إلى التشكيل الأساسي لفريق الهلال الأول لكرة القدم، في أول مشاركةٍ له مع «الأزرق» بعد الانضمام إليه الإثنين الماضي قادمًا من الاتحاد.

ويقود بنزيما الهجوم في مباراة الأخدود، المقررة مساء الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

واختار الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، البدء بالمغربي ياسين بونو، حارس المرمى، والظهيرين حمد اليامي والفرنسي ثيو هيرنانديز، والمدافعَين علي لاجامي والسنغالي خاليدو كوليبالي، وناصر الدوسري مع البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي سافيتش في الوسط، وبنزيما في المقدمة مع الجناحين سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم فيليبي.

ويحتفظ إنزاجي بتسعة لاعبين على دكة الاحتياط، بينهم الجناح الفرنسي الشاب سايمون بوابري، المنضم من نادي نيوم الإثنين.

وتضم قائمة الفريق للمباراة ثمانية لاعبين أجانب، ويبقى ستة أجانب آخرون خارجها، هم المدافع الإسباني بابلو ماري، والحارس الفرنسي ماتيو باتوييه، والمدافع التركي يوسف أكتشيتشيك، والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، والمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، والمهاجم الفرنسي الشاب قادر ميتي.

ويمتلك الهلال، متصدر ترتيب «روشن»، 47 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة، قبل انطلاق الجولة الجارية، على النصر، الوصيف بـ 46 نقطة.