دامس يعود بعد 9 مباريات.. وعبد الرحمن يعوّض إيقاف مجرشي

عاد البلجيكي ماتيو دامس، ظهير أيسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى التشكيلة الأساسية في مواجهة الحزم، بعد غياب استمر 9 مباريات في دوري روشن السعودي.

وكانت آخر مشاركة لدامس في الدوري أمام الفتح ضمن الجولة الـ 11، حين خسر الأهلي بنتيجة 1ـ2، قبل أن يغيب عن القائمة خلال الجولات الماضية بقرار فني.

وعلى صعيد متصل دفع الجهاز الفني بمحمد عبد الرحمن في مركز الظهير الأيمن بدلًا من علي مجرشي الموقوف، عقب حصوله على بطاقتين صفراوين خلال مواجهة الهلال السابقة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وبدأ المدرب الألماني ماتياس يايسله اللقاء ضمن الجولة الـ21 بالسنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع البرازيلي روجير إيبانيز وريان حامد، وعلى الطرفين محمد عبد الرحمن وماتيو دامس.

وفي خط الوسط زياد الجهني، والإيفواري فرانك كيسيه، والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس، بينما شغل الجناحين الجزائري رياض محرز والبرازيلي ويندرسون جالينو، وتقدم الهجوم الإنجليزي إيفان توني.

وكانت «الرياضية» أشارت قبل المباراة بثلاث ساعات إلى مشاركة محمد عبد الرحمن لتعويض غياب مجرشي، إلى جانب استبعاد المدافع التركي ميريح ديميرال لعدم اكتمال جاهزيته.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة من 13 انتصارًا و5 تعادلات مقابل خسارة واحدة، متأخرًا بثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.