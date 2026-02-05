بينهم النصيري وإلينيخينا.. الاتحاد يسافر بـ 10 أجانب

يغادر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى الرياض، الخميس، بقائمةٍ تضمُّ عشرة لاعبين أجانب، بينهم المغربي يوسف النصيري، والنيجيري جورج إلينيخينا، المهاجمان الجديدان، فضلًا عن الجناح الفرنسي موسى ديابي، تمهيدًا لمواجهة النصر، الجمعة، في الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وحسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»، تجاوز ديابي إصابته، وشارك في الحصة التدريبية الأخيرة قبيل السفر، ليُقرِّر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، إلحاقه بالرحلة.

وأصيب الجناح أمام النجمة في الجولة الماضية، ولازم العيادة الطبية داخل مقر النادي، وغاب عن التدريبات التي تلت المباراة قبل مشاركته في الحصة الأخيرة.

وبثَّ حساب الاتحاد الرسمي في منصة «إكس» القائمة المغادرة، وظهر فيها جميع أجانب الفريق باستثناء المدافع الصربي يان كارلو سيميتش، والجناح الهولندي ستيفن بيرجوين.

وطبقًا للمصادر، استُبعد سيميتش لأسبابٍ فنيةٍ، وبيرجوين للإصابة العضلية ذاتها التي غيَّبته عن الجولات الأربع الماضية.

ورغم سماح اللوائح بقيد ثمانية لاعبين أجانب فقط في قائمة المباراة، فضَّل كونسيساو السفر إلى الرياض بعشرةٍ، وسيستبعد اثنين منهم لاحقًا.

وانضم النصيري إلى القائمة بعد وصوله إلى جدة، مساء الأربعاء، لبدء مشواره مع الفريق قادمًا من فنربخشة التركي.

وأعلن الاتحاد التعاقد مع المهاجم المغربي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، واستقبله مساء اليوم ذاته.

وقبله بيوم واحد، أعلن النادي إنهاء علاقته التعاقدية بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وتعاقده مع إلينيخينا من موناكو الفرنسي.

وينتظر النصيري وإلينيخينا الظهور للمرة الأولى بقميص الفريق الجداوي في مباراته مع النصر.