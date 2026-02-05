المرة الثالثة.. السومة يتحدى الأهلي

يواجه السوري عمر السومة، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم، فريقه السابق الأهلي للمرة الثالثة تاريخيًّا في اللقاء الذي يجمعهما ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

والتقى الهدَّاف التاريخي لـ «روشن» الأهلي للمرة الأولى الموسم الماضي حينما كان يدافع عن ألوان العروبة، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الغربي 2ـ0.

وبعد انتقاله إلى الحزم، الصيف الماضي، واجه اللاعبُ الأهلي في الدور الأول، لكنْ مع اختلاف الفريق، ومع ذلك لم تتغيَّر المعطيات، وخسر أمامه مجدَّدًا بثنائيةٍ نظيفةٍ.

وعلى امتداد أعوامٍ، شكَّل السوري أحد أبرز الأسماء في تاريخ الأهلي، إذ ارتبط اسمه بمرحلةٍ ذهبيةٍ، عاشها الفريق في العقد الأخير.

وانضم المهاجم إلى النادي صيف 2014، وسرعان ما فرض نفسه هدَّافًا استثنائيًّا، وحقق أرقامًا قياسيةً في دوري المحترفين السعودي حيث تُوِّج بلقب الهدَّاف أكثر من مرةٍ، وأصبح الهدَّاف التاريخي للأهلي في الدوري.

ولعب السومة دورًا محوريًّا في تتويج الفريق بلقب دوري المحترفين موسم 2015ـ2016، إضافةً إلى إسهاماته في تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر، وكأس ولي العهد في الفترة ذاتها، ليُصبحَ من أبرز رموز الجيل الذي أعاد الأهلي إلى منصات التتويج بعد غيابٍ طويلٍ.