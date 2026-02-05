الأخدود يعوض الغيابات واللزام يبدأ

أجرى الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، أربعة تعديلاتٍ على تشكيله الأساسي، بالمقارنة مع الجولة الماضية من دوري روشن السعودي، ثلاثةٌ منها لتعويض غياباته.

ويدخل سوموديكا إلى مباراة الهلال، مساء الخميس في نجران ضمن الجولة الـ 21، بالبرازيلي صامويل ليما، في حراسة المرمى، والمدافعين غسان هوساوي والألماني كوراي جونتر، والظهيرين محمد أبو عبد ومعاذ فقيهي، ولاعبي الوسط الكاميروني إيفان نيو والكولومبي سيباستيان بيدروزا والألماني جوكان جول، والمهاجمين خالد اللزام والتوجولي خالد ناري والتركي بوراك إنس.

وأمام نيوم، في الجولة الـ 20، خلا تشكيل الأخدود الأساسي من أسماء هوساوي وإنس، اللذين دخل بديلين خلال الشوط الثاني، وبيدروزا. وبعد المباراة، التي انتهت بالتعادل 1ـ1 في نجران، انضم اللزام إلى الفريق قادمًا من الباطن.

وشارك الجناح الكاميروني كريستيان باسوجوج أساسيًّا في الجولة الماضية، ويغيب عن قائمة لقاء الهلال للإصابة، وهو ذاته سبب غياب المدافع الأساسي سعيد الربيعي. وشهِد لقاء نيوم طرد المدافع نايف عسيري، الذي شارك أساسيًا، ما يحرمه من خوض الجولة الجارية. وأخرج سوموديكا المهاجم النرويجي توكماك نجوين من التشكيل الأساسي، ويضعه أمام الهلال على مقاعد الاحتياط.