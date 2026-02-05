الشهري: البطولات الخارجية هدفنا

حدَّد سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أولوياته في تحسين موقع الفريق بجدول ترتيب دوري روشن السعودي الموسم الجاري مقارنة بالمواسم السابقة، مبينًا أنَّ طموحه التمثيل الخارجي الموسم المقبل.

وأكد الشهري، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة ضمك ضمن دوري روشن، جاهزية فريقه لتقديم أداء قوي وتحقيق الفوز من أجل حصد النقاط الثلاث والتقدم في سلم الترتيب.

وقال: «فريق ضمك أجرى تغييرات عدة على قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكننا جاهزون لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وأشار مدرب الاتفاق إلى امتلاك فريقه منظومة متكاملة ولاعبين قادرين على حسم المباريات، قائلًا: «نحن فريق جيد على ملعبنا ونحقق نتائج مميزة، وهدفنا هو الحفاظ على الاستمرارية في هذا الجانب».

واختتم الشهري حديثه قائلًا: «منذ بداية الموسم ونحن نعلم أن خطواتنا ثابتة، والفريق يتطوَّر مرحلة بعد مرحلة».

وتابع: «لا بد أن نطمح هذا الموسم لتحقيق مركز أفضل من المواسم السابقة، والمشاركة في بطولة خارجية الموسم المقبل».